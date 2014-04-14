Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
Barrio Alto kalea, 1
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Guadalupeko Ama Birjinaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
580
Barrio Alto kalea, 1
Okarana
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petrus
Oharrak: Aterpetxean gosaltzeko eta afaltzeko aukera dago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 9
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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