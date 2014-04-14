Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
Calle Barrio Alto, 1
Albergue Virgen de Guadalupe
Disponible sin conexión
8836
Calle Barrio Alto, 1
Cirueña
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Petrus
Observaciones: Hay opción de desayunar y cenar en el albergue.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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