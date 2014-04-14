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Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Albergue Virgen de Guadalupe

Disponible sin conexión
88
36
Albergue virgen guadalupe

Calle Barrio Alto, 1
Cirueña

638 92 40 69

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Petrus

Observaciones: Hay opción de desayunar y cenar en el albergue.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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