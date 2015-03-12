Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Vieira
Avenida Peregrinos s/n
San Martín do camiño. (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Amelia
Observacións: Serven comida vexetariana e tamén sen glute para celiacos. Albergue equipado con enerxía solar e sistema anti-insectos. Trato e ambiente familiar. Piscina nos meses de verán.
Camiño Francés
Etapa de León a San Martín do Camiño
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo