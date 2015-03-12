Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
Avenida Peregrinos s/n
Albergue Vieira
Disponible sin conexión
45187
Avenida Peregrinos s/n
San Martín del camino. (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Amelia
Observaciones: Sirven comida vegetariana y también sin gluten para celiacos. Albergue equipado con energía solar y sistema anti-insectos. Trato y ambiente familiar. Piscina en los meses de verano.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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