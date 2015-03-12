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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Albergue Vieira

Disponible sin conexión
45
187
Albergue vieira

Avenida Peregrinos s/n
San Martín del camino. (León)

987 378 565, 620 671 864

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Amelia

Observaciones: Sirven comida vegetariana y también sin gluten para celiacos. Albergue equipado con energía solar y sistema anti-insectos. Trato y ambiente familiar. Piscina en los meses de verano.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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