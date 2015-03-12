Albergue Vieira

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Amelia

Observaciones: Sirven comida vegetariana y también sin gluten para celiacos. Albergue equipado con energía solar y sistema anti-insectos. Trato y ambiente familiar. Piscina en los meses de verano.