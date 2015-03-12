Albergui Petxina de pelegrí

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Avinguda Pelegrins s/n
Sant Martín del camí. (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Amelia
Observacions: Serveixen menjar vegetarià i també sense gluten per a celíacs. Alberg equipat amb energia solar i sistema anti-insectes. Tracte i ambient familiar. Piscina en els mesos d'estiu.
Camí Francès
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots