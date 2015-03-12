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Bide Frantsesa Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa

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Vieirako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue vieira

Erromesen etorbidea z/g
San Martin bidea. (Leon)

987 378 565, 620 671 864

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Amelia

Oharrak: Janari begetarianoa dute, eta zeliakoentzat glutenik gabea. Eguzki-energiaz eta intsektuen aurkako sistemaz hornitutako aterpetxea. Tratua eta familia-giroa. Igerilekua udako hilabeteetan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa Etapa 19

Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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