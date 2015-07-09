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Albergue Viatoris
Cale Arco Travesía, 25
Sahagún
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Estanislao Linares González
Observacións: Adaptado para discapacitados. Á parte do albergue hai hostal, ampliado e inaugurado en 2013, con 19 habitacións dobres, simples e triplas (a partir de 25 euros). Hai servizo de restaurante e serven almorzo (3,5 euros), comida e cea (prezo do menú 10 euros).
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
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