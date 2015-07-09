Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Viatoris

Disponible sense connexió
79
0
Albergue viatoris

Carrer Arquejo Travessia, 25
Sahagún

987 78 09 75, 679 977 828

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estanislao Linares González

Observacions: Adaptat per a discapacitats. A part de l'alberg hi ha hostal, ampliat i inaugurat en 2013, amb 19 habitacions dobles, simples i triples (a partir de 25 euros). Hi ha servei de restaurant i serveixen desdejuni (3,5 euros), menjar i sopar (preu del menú 10 euros).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies