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Alberg Viatoris
Carrer Arquejo Travessia, 25
Sahagún
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estanislao Linares González
Observacions: Adaptat per a discapacitats. A part de l'alberg hi ha hostal, ampliat i inaugurat en 2013, amb 19 habitacions dobles, simples i triples (a partir de 25 euros). Hi ha servei de restaurant i serveixen desdejuni (3,5 euros), menjar i sopar (preu del menú 10 euros).
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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