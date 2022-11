Alberg Viatoris

Carrer Arquejo Travessia, 25

Sahagún 987 78 09 75, 679 977 828 www.domusviatoris.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Estanislao Linares González

Observacions: Adaptat per a discapacitats. A part de l'alberg hi ha hostal, ampliat i inaugurat en 2013, amb 19 habitacions dobles, simples i triples (a partir de 25 euros). Hi ha servei de restaurant i serveixen desdejuni (3,5 euros), menjar i sopar (preu del menú 10 euros).