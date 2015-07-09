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Viatoris aterpetxea
Arco Travesía kalea, 25
Sahagún
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Estanislao Linares Gonzalez
Oharrak: Ezinduentzat egokitua. Aterpetxeaz gain, ostatuak ere baditu, 2013an zabaldu eta inauguratuak, 19 logela bikoitz, sinple eta hirukoitzekin (25 eurotik aurrera). Jatetxe zerbitzua dago eta gosaria (3,5 euro), bazkaria eta afaria (menuaren prezioa 10 euro) balio dute.
Bide frantsesa
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak