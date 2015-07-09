Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
Calle Arco Travesía, 25
Albergue Viatoris
Disponible sin conexión
9796
Calle Arco Travesía, 25
Sahagún
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Estanislao Linares González
Observaciones: Adaptado para discapacitados. Aparte del albergue hay hostal, ampliado e inaugurado en 2013, con 19 habitaciones dobles, simples y triples (a partir de 25 euros). Hay servicio de restaurante y sirven desayuno (3,5 euros), comida y cena (precio del menú 10 euros).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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