Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue Viatoris

Disponible sin conexión
97
96
Albergue viatoris

Calle Arco Travesía, 25
Sahagún

987 78 09 75, 679 977 828

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Estanislao Linares González

Observaciones: Adaptado para discapacitados. Aparte del albergue hay hostal, ampliado e inaugurado en 2013, con 19 habitaciones dobles, simples y triples (a partir de 25 euros). Hay servicio de restaurante y sirven desayuno (3,5 euros), comida y cena (precio del menú 10 euros).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Viatoris

Ver todos

¡Envía tus fotografías!