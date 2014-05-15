Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Vía da Prata

Dispoñible sen conexión
12
0
Albergue via de la plata

C/ Calzuda, 8
Villanueva de Campeán (Zamora)

696671329 ( Alex)

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: David

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora Etapa 20

Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora

km 31,6
Tempo 08H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías