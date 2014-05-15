Via da Prata Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora
C/ Calzuda, 8
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Albergue Vía da Prata
Dispoñible sen conexión
120
C/ Calzuda, 8
Villanueva de Campeán (Zamora)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: David
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 20
Etapa do Cubo da Terra do Viño a Zamora
km 31,6
Tempo 08H 00’
Dificultade media
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