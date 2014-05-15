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Via de la Plata Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

Albergue Vía de la Plata

Disponible sin conexión
28
9
Albergue via de la plata

C/ Calzada, 8
Villanueva de Campeán (Zamora)

696671329 ( Alex)

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: David

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora Etapa 20

Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora

km 31,6
Tiempo 08H 00’
Dificultad Media
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