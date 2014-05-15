Via de la Plata Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora
C/ Calzada, 8
Albergue Vía de la Plata
Disponible sin conexión
289
C/ Calzada, 8
Villanueva de Campeán (Zamora)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: David
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 20
Etapa de El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora
km 31,6
Tiempo 08H 00’
Dificultad Media
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