Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Via de la Plata Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergui Via de la Plata

Disponible sense connexió
12
0
Albergue via de la plata

C/ Calçada, 8
Villanueva de Campeán (Zamora)

696671329 ( Alex)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: David

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora Etapa 20

Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora

km 31,6
Temps 08H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies