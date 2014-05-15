Via de la Plata Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora
C/ Calçada, 8
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Albergui Via de la Plata
Disponible sense connexió
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C/ Calçada, 8
Villanueva de Campeán (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: David
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 20
Etapa de la Galleda de la Terra del Vi a Zamora
km 31,6
Temps 08H 00’
Dificultat mitjana
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