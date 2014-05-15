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Zilarraren Bidea El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa

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Vía de la Plata aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue via de la plata

Galtzada kalea, 8
Hiriberri txapelduna (Zamora)

696671329 (Alex)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa Etapa 20

El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa

km 31,6
Denbora 08H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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