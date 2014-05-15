Zilarraren Bidea El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
Galtzada kalea, 8
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Vía de la Plata aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Galtzada kalea, 8
Hiriberri txapelduna (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 20
El Cubo de la Tierra del Vino a Zamora etapa
km 31,6
Denbora 08H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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