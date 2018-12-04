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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Albergue Verde

Dispoñible sen conexión
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Albergue verde

Avenida Foros de León, 76
Hospital de Órbigo (León)

689 927 926

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mincho

Observacións: O albergue non está xunto ao Camiño. Para chegar hai que desviarse á esquerda xunto ao Concello e chegar ata a estrada xeral. Unha vez nesta hai que seguir en dirección a Astorga e desviarse á dereita na primeira rotonda. O menú da cea é de tempada e gran parte dos produtos son de cultivo ecolóxico. Dan clases de ioga gratuítas nunha sala habilitada en 2012.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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