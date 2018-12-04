Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Verde
Avenida Foros de León, 76
Hospital de Órbigo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mincho
Observacións: O albergue non está xunto ao Camiño. Para chegar hai que desviarse á esquerda xunto ao Concello e chegar ata a estrada xeral. Unha vez nesta hai que seguir en dirección a Astorga e desviarse á dereita na primeira rotonda. O menú da cea é de tempada e gran parte dos produtos son de cultivo ecolóxico. Dan clases de ioga gratuítas nunha sala habilitada en 2012.
Camiño Francés
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo