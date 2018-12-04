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Alberg Verd
Avinguda Furs de León, 76
Hospital d'Órbigo (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mincho
Observacions: L'alberg no està al costat del Camí. Per arribar cal desviar-se a l'esquerra al costat de l'Ajuntament i arribar fins a la carretera general. Una vegada en aquesta cal seguir en direcció a Astorga i desviar-se a la dreta en la primera rotonda. El menú del sopar és de temporada i gran part dels productes són de cultiu ecològic. Fan classes de ioga gratuïtes en una sala habilitada en 2012.
Camí Francès
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
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