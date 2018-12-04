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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Alberg Verd

Disponible sense connexió
44
0
Albergue verde

Avinguda Furs de León, 76
Hospital d'Órbigo (León)

689 927 926

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mincho

Observacions: L'alberg no està al costat del Camí. Per arribar cal desviar-se a l'esquerra al costat de l'Ajuntament i arribar fins a la carretera general. Una vegada en aquesta cal seguir en direcció a Astorga i desviar-se a la dreta en la primera rotonda. El menú del sopar és de temporada i gran part dels productes són de cultiu ecològic. Fan classes de ioga gratuïtes en una sala habilitada en 2012.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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