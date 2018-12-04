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Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

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Aterpetxe Berdea

Konexiorik gabe erabilgarri
44
0
Albergue verde

Leongo Foruen etorbidea, 76
Orbiboko Ospitalea (Leon)

689 927926

@gmail.com

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mindarra

Oharrak: Aterpetxea ez dago Bidearen ondoan. Iristeko, ezkerrera joan behar da Udaletxearen ondoan, eta errepide nagusira iritsi. Ondoren, Astorga aldera jarraitu eta lehenengo biribilgunean eskuinetara desbideratu. Afariaren menua denboraldikoa da eta produktu gehienak ekologikoki lantzen dira. Yoga klaseak doan ematen dituzte 2012an egokitutako areto batean.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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