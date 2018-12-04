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Aterpetxe Berdea
Leongo Foruen etorbidea, 76
Orbiboko Ospitalea (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mindarra
Oharrak: Aterpetxea ez dago Bidearen ondoan. Iristeko, ezkerrera joan behar da Udaletxearen ondoan, eta errepide nagusira iritsi. Ondoren, Astorga aldera jarraitu eta lehenengo biribilgunean eskuinetara desbideratu. Afariaren menua denboraldikoa da eta produktu gehienak ekologikoki lantzen dira. Yoga klaseak doan ematen dituzte 2012an egokitutako areto batean.
Bide frantsesa
Astorgako bideko San Martin etapa
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