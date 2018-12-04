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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue Verde

Disponible sin conexión
48
30
Albergue verde

Avenida Fueros de León, 76
Hospital de Órbigo (León)

689 927 926

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mincho

Observaciones: El albergue no está junto al Camino. Para llegar hay que desviarse a la izquierda junto al Ayuntamiento y llegar hasta la carretera general. Una vez en ésta hay que seguir en dirección a Astorga y desviarse a la derecha en la primera rotonda. El menú de la cena es de temporada y gran parte de los productos son de cultivo ecológico. Dan clases de yoga gratuitas en una sala habilitada en 2012.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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