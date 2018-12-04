Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Avenida Fueros de León, 76
Albergue Verde
Disponible sin conexión
4830
Avenida Fueros de León, 76
Hospital de Órbigo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mincho
Observaciones: El albergue no está junto al Camino. Para llegar hay que desviarse a la izquierda junto al Ayuntamiento y llegar hasta la carretera general. Una vez en ésta hay que seguir en dirección a Astorga y desviarse a la derecha en la primera rotonda. El menú de la cena es de temporada y gran parte de los productos son de cultivo ecológico. Dan clases de yoga gratuitas en una sala habilitada en 2012.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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