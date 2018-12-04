Albergue Verde

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mincho

Observaciones: El albergue no está junto al Camino. Para llegar hay que desviarse a la izquierda junto al Ayuntamiento y llegar hasta la carretera general. Una vez en ésta hay que seguir en dirección a Astorga y desviarse a la derecha en la primera rotonda. El menú de la cena es de temporada y gran parte de los productos son de cultivo ecológico. Dan clases de yoga gratuitas en una sala habilitada en 2012.