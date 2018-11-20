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Albergue Vello Lucas
Barrio O Piñeiro, 43
Cóbreces (Cantabria)
Propiedade do albergue: Lecer Cóbreces S.L.Ou
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Lecer Cóbreces S.L.Ou
Persoa encargada de atender o albergue: Raúl Pérez
Observacións: Antiguo internado reconvertido en albergue. Conta con biblioteca, sala de xogos, pista deportiva, salón de actos e amplo patio ao aire libre.
Camiño do Norte
Etapa de Queveda a Comiñas
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