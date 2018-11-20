Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas
Barrio El Pino, 43
Albergue Viejo Lucas
Disponible sin conexión
127822
Barrio El Pino, 43
Cóbreces (Cantabria)
Propiedad del albergue: Ocio Cóbreces S.L.U
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ocio Cóbreces S.L.U
Persona encargada de atender el albergue: Raúl Pérez
Observaciones: Antiguo internado reconvertido en albergue. Cuenta con biblioteca, sala de juegos, pista deportiva, salón de actos y amplio patio al aire libre.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comillas
km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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