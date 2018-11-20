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Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas

Albergue Viejo Lucas

Disponible sin conexión
1278
22
Albergue Viejo Lucas

Barrio El Pino, 43
Cóbreces (Cantabria)

625 483 596

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ocio Cóbreces S.L.U

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ocio Cóbreces S.L.U

Persona encargada de atender el albergue: Raúl Pérez

Observaciones: Antiguo internado reconvertido en albergue. Cuenta con biblioteca, sala de juegos, pista deportiva, salón de actos y amplio patio al aire libre.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comillas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comillas

km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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