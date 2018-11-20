Camí del Nord Etapa de Queveda a Cometes
Barri El Pi, 43
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Alberg Vell Lucas
Disponible sense connexió
12680
Barri El Pi, 43
Cóbreces (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Oci Cóbreces S.L.O
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Oci Cóbreces S.L.O
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Raúl Pérez
Observacions: Antiguo internat reconvertit en alberg. Compta amb biblioteca, sala de jocs, pista esportiva, sala d'actes i ampli pati a l'aire lliure.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Cometes
km 26,4
Temps 06H 20’
Dificultat mitjana
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