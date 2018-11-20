Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Lucas Zahar Etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1268
0
Albergue viejo lucas

El Pino auzoa, 43
Colbreces (Kantabria)

625 483 596

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Aisialdia Colbreces S.L.U.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aisialdia Colbreces S.L.U.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raul Perez

Oharrak: Aterpetxe bihurtutako barnetegi zaharra. Liburutegia, jolas aretoa, kirol pista, ekitaldi aretoa eta aire zabaleko patio zabala ditu.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Quevedatik Comillasera Etapa 15

Quevedatik Comillasera

km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi