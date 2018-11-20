Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera
El Pino auzoa, 43
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Lucas Zahar Etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
12680
El Pino auzoa, 43
Colbreces (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Aisialdia Colbreces S.L.U.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aisialdia Colbreces S.L.U.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raul Perez
Oharrak: Aterpetxe bihurtutako barnetegi zaharra. Liburutegia, jolas aretoa, kirol pista, ekitaldi aretoa eta aire zabaleko patio zabala ditu.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 15
Quevedatik Comillasera
km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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