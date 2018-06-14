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Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

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ALBERGUE USANDI

Dispoñible sen conexión
186
0
Usandibaja

RÚA UREZANDI 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278

637054023

[email protected]

Propiedade do albergue: PRIVADO

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: PRIVADO

Persoa encargada de atender o albergue: RAFA

Observacións: REGISTRO TURISTICO BBI-51. O ALBERGUE ESTA NO POBO DE BOLIBAR, A pé DE CAMIÑO, NON HAI QUE DESVIARSE NADA. PÓDESE VISITAR O MUSEO DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HAI FRONTON, BIBLIOTECA E DOUS BARES RESTAURANTES ONDE SE COME MOI BEN E BARATO.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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