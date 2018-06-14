Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
RÚA UREZANDI 3
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ALBERGUE USANDI
Dispoñible sen conexión
1860
RÚA UREZANDI 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278
Propiedade do albergue: PRIVADO
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: PRIVADO
Persoa encargada de atender o albergue: RAFA
Observacións: REGISTRO TURISTICO BBI-51. O ALBERGUE ESTA NO POBO DE BOLIBAR, A pé DE CAMIÑO, NON HAI QUE DESVIARSE NADA. PÓDESE VISITAR O MUSEO DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HAI FRONTON, BIBLIOTECA E DOUS BARES RESTAURANTES ONDE SE COME MOI BEN E BARATO.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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