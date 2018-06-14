Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
CALLE UREZANDI 3
ALBERGUE USANDI
Disponible sin conexión
19030
CALLE UREZANDI 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278
Propiedad del albergue: PRIVADO
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: PRIVADO
Persona encargada de atender el albergue: RAFA
Observaciones: REGISTRO TURISTICO BBI-51. EL ALBERGUE ESTA EN EL PUEBLO DE BOLIBAR, A PIE DE CAMINO, NO HAY QUE DESVIARSE NADA. SE PUEDE VISITAR EL MUSEO DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HAY FRONTON, BIBLIOTECA Y DOS BARES RESTAURANTES DONDE SE COME MUY BIEN Y BARATO.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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