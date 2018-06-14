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Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

ALBERGUE USANDI

Disponible sin conexión
190
30
Usandibaja

CALLE UREZANDI 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278

637054023

[email protected]

Propiedad del albergue: PRIVADO

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: PRIVADO

Persona encargada de atender el albergue: RAFA

Observaciones: REGISTRO TURISTICO BBI-51. EL ALBERGUE ESTA EN EL PUEBLO DE BOLIBAR, A PIE DE CAMINO, NO HAY QUE DESVIARSE NADA. SE PUEDE VISITAR EL MUSEO DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HAY FRONTON, BIBLIOTECA Y DOS BARES RESTAURANTES DONDE SE COME MUY BIEN Y BARATO.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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