ALBERGUE USANDI

CALLE UREZANDI 3

ZIORTZA-BOLIBAR 48278 637054023 [email protected]

Propiedad del albergue: PRIVADO

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: PRIVADO

Persona encargada de atender el albergue: RAFA

Observaciones: REGISTRO TURISTICO BBI-51. EL ALBERGUE ESTA EN EL PUEBLO DE BOLIBAR, A PIE DE CAMINO, NO HAY QUE DESVIARSE NADA. SE PUEDE VISITAR EL MUSEO DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HAY FRONTON, BIBLIOTECA Y DOS BARES RESTAURANTES DONDE SE COME MUY BIEN Y BARATO.