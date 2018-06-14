Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
CARRER UREZANDI 3
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ALBERG USANDI
Disponible sense connexió
1860
CARRER UREZANDI 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278
Propietat de l'alberg: PRIVAT
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: PRIVAT
Persona encarregada d’atendre l'alberg: RAFA
Observacions: REGISTRO TURISTICO BBI-51. L'ALBERG AQUESTA AL POBLE DE BOLIBAR, A peu DE CAMÍ, NO CAL DESVIAR-SE RES. ES POT VISITAR EL MUSEU DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HI HA FRONTON, BIBLIOTECA I DOS BARS RESTAURANTS ON ES MENJA MOLT BÉ I BARAT.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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