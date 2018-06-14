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Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

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ALBERG USANDI

Disponible sense connexió
186
0
Usandibaja

CARRER UREZANDI 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278

637054023

[email protected]

Propietat de l'alberg: PRIVAT

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: PRIVAT

Persona encarregada d’atendre l'alberg: RAFA

Observacions: REGISTRO TURISTICO BBI-51. L'ALBERG AQUESTA AL POBLE DE BOLIBAR, A peu DE CAMÍ, NO CAL DESVIAR-SE RES. ES POT VISITAR EL MUSEU DE SIMON BOLIBAR, TAMBIEN HI HA FRONTON, BIBLIOTECA I DOS BARS RESTAURANTS ON ES MENJA MOLT BÉ I BARAT.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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