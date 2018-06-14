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Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

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USANDI ATERPETXEA

Konexiorik gabe erabilgarri
186
0
Usandibaja

UREZANDI KALEA, 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278

637054023

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: PRIBATUA

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: PRIBATUA

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: RAFA

Oharrak: BBI-51 TURISMO-ERREGISTROA. ATERPETXEA BOLIBAR HERRIAN DAGO, OINEZ, EZ DA EZER DESBIDERATU BEHAR. SIMON BOLIBAR MUSEOA BISITA DAITEKE, FRONTOIA, LIBURUTEGIA ETA BI TABERNA JATETXE ERE BADAUDE, NON OSO ONDO ETA MERKE JATEN DEN.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa Etapa 5

Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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