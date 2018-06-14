Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
UREZANDI KALEA, 3
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USANDI ATERPETXEA
Konexiorik gabe erabilgarri
1860
UREZANDI KALEA, 3
ZIORTZA-BOLIBAR 48278
Aterpetxearen jabegoa: PRIBATUA
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: PRIBATUA
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: RAFA
Oharrak: BBI-51 TURISMO-ERREGISTROA. ATERPETXEA BOLIBAR HERRIAN DAGO, OINEZ, EZ DA EZER DESBIDERATU BEHAR. SIMON BOLIBAR MUSEOA BISITA DAITEKE, FRONTOIA, LIBURUTEGIA ETA BI TABERNA JATETXE ERE BADAUDE, NON OSO ONDO ETA MERKE JATEN DEN.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 5
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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