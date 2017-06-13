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Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Albergue Ultreia

Dispoñible sen conexión
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Albergue ultreia

Rúa de Lugo, 126. Km 37,5 (A entrada de Arzúa)
Arzúa (A Coruña)

981 500 471, 626 639 450

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular

Persoa encargada de atender o albergue: Raquel e Mª Carmen

Observacións: No prezo vai incluída a roupa de cama. Ten bar-cafetaría que abre ao redor das 6:00 para dar almorzos. Tamén fan ceas para grupos. Ofrecen transporte de mochilas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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