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Albergue Ultreia
Rúa de Lugo, 126. Km 37,5 (A entrada de Arzúa)
Arzúa (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular
Persoa encargada de atender o albergue: Raquel e Mª Carmen
Observacións: No prezo vai incluída a roupa de cama. Ten bar-cafetaría que abre ao redor das 6:00 para dar almorzos. Tamén fan ceas para grupos. Ofrecen transporte de mochilas.
Camiño Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
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