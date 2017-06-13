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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue Ultreia

Disponible sin conexión
917
186
Albergue ultreia

Calle de Lugo, 126. Km 37,5 (A entrada de Arzúa)
Arzúa (A Coruña)

981 500 471, 626 639 450

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Raquel y Mª Carmen

Observaciones: En el precio va incluida la ropa de cama. Tiene bar-cafetería que abre en torno a las 6:00 para dar desayunos. También hacen cenas para grupos. Ofrecen transporte de mochilas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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