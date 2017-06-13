Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Calle de Lugo, 126. Km 37,5 (A entrada de Arzúa)
Albergue Ultreia
Disponible sin conexión
917186
Calle de Lugo, 126. Km 37,5 (A entrada de Arzúa)
Arzúa (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue: Raquel y Mª Carmen
Observaciones: En el precio va incluida la ropa de cama. Tiene bar-cafetería que abre en torno a las 6:00 para dar desayunos. También hacen cenas para grupos. Ofrecen transporte de mochilas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos