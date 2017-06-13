Albergue Ultreia

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Raquel y Mª Carmen

Observaciones: En el precio va incluida la ropa de cama. Tiene bar-cafetería que abre en torno a las 6:00 para dar desayunos. También hacen cenas para grupos. Ofrecen transporte de mochilas.