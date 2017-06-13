Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Lugoko kalea, 126. 37,5 km (Arzúako sarreran)
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Ultriako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
8700
Lugoko kalea, 126. 37,5 km (Arzúako sarreran)
Arzua (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raquel eta Mª Carmen
Oharrak: Prezioan oheko arropa sartzen da. Taberna-kafetegia du, 6:00ak inguruan gosariak emateko. Taldeentzako afariak ere egiten dituzte. Motxila garraioa eskaintzen dute.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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