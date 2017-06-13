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Alberg Ultreia
Carrer de Lugo, 126. Km 37,5 (A entrada d'Arzúa)
Arzúa (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Raquel i Mª Carmen
Observacions: En el preu va inclosa la roba de llit. Té bar-cafeteria que obre entorn de les 6:00 per donar desdejunis. També fan sopars per a grups. Ofereixen transport de motxilles.
Camí Francès
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
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