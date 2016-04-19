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Via da Prata Etapa de Galisteo a Cáparra

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Albergue Turístico Xuvenil e do Peregrino Majalavara

Dispoñible sen conexión
565
0
Albergue majalavara

Rúa Albergue os Miliarios, 2 (antiga rúa Cárcava)
Carcaboso

640 281 337, 636 781 903, 927 40 21 71

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Alicia Calvo Corchero

Observacións: O albergue coñécese como punto de encontro cultural, social, ambiental e xuvenil do norte de Estremadura. Ademais dispón dun Centro de Interpretación da Vía da Prata. Acéptase a entrada e pasa a noite de cans guía, así como doutros animais de compañía sempre que non molesten ao resto de clientes.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade alta
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