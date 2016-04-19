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Albergue Turístico Xuvenil e do Peregrino Majalavara
Rúa Albergue os Miliarios, 2 (antiga rúa Cárcava)
Carcaboso
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Alicia Calvo Corchero
Observacións: O albergue coñécese como punto de encontro cultural, social, ambiental e xuvenil do norte de Estremadura. Ademais dispón dun Centro de Interpretación da Vía da Prata. Acéptase a entrada e pasa a noite de cans guía, así como doutros animais de compañía sempre que non molesten ao resto de clientes.
Vía da prata
Etapa de Galisteo a Cáparra
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