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Alberg Turístic Juvenil i del Pelegrí Majalavara
Calli Alberg els Miliarios, 2 (antic carrer Cárcava)
Carcaboso
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alicia Calvo Corchero
Observacions: L'alberg es coneix com a punt de trobada cultural, social, mediambiental i juvenil del nord d'Extremadura. A més disposa d'un Centre d'Interpretació de la Via de la Plata. S'accepta l'entrada i pernocta de gossos guia, així com d'altres animals de companyia sempre que no molestin a la resta de clients.
Via de la plata
Etapa de Galisteo a Cáparra
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