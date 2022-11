Alberg Turístic Juvenil i del Pelegrí Majalavara

Calli Alberg els Miliarios, 2 (antic carrer Cárcava)

Carcaboso 640 281 337, 636 781 903, 927 40 21 71 www.majalavara.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alicia Calvo Corchero

Observacions: L'alberg es coneix com a punt de trobada cultural, social, mediambiental i juvenil del nord d'Extremadura. A més disposa d'un Centre d'Interpretació de la Via de la Plata. S'accepta l'entrada i pernocta de gossos guia, així com d'altres animals de companyia sempre que no molestin a la resta de clients.