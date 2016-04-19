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Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra

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Alberg Turístic Juvenil i del Pelegrí Majalavara

Disponible sense connexió
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Albergue majalavara

Calli Alberg els Miliarios, 2 (antic carrer Cárcava)
Carcaboso

640 281 337, 636 781 903, 927 40 21 71

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alicia Calvo Corchero

Observacions: L'alberg es coneix com a punt de trobada cultural, social, mediambiental i juvenil del nord d'Extremadura. A més disposa d'un Centre d'Interpretació de la Via de la Plata. S'accepta l'entrada i pernocta de gossos guia, així com d'altres animals de companyia sempre que no molestin a la resta de clients.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat alta
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