Albergue Turístico Juvenil y del Peregrino Majalavara
Calle Albergue los Miliarios, 2 (antigua calle Cárcava)
Carcaboso
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Alicia Calvo Corchero
Observaciones: El albergue se conoce como punto de encuentro cultural, social, medioambiental y juvenil del norte de Extremadura. Además dispone de un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata. Se acepta la entrada y pernocta de perros guía, así como de otros animales de compañía siempre que no molesten al resto de clientes.
Vía de la plata
Etapa de Galisteo a Cáparra
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