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Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra

Albergue Turístico Juvenil y del Peregrino Majalavara

Disponible sin conexión
568
15
Albergue majalavara

Calle Albergue los Miliarios, 2 (antigua calle Cárcava)
Carcaboso

640 281 337, 636 781 903, 927 40 21 71

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Alicia Calvo Corchero

Observaciones: El albergue se conoce como punto de encuentro cultural, social, medioambiental y juvenil del norte de Extremadura. Además dispone de un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata. Se acepta la entrada y pernocta de perros guía, así como de otros animales de compañía siempre que no molesten al resto de clientes.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Alta
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