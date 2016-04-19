Albergue Turístico Juvenil y del Peregrino Majalavara

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Alicia Calvo Corchero

Observaciones: El albergue se conoce como punto de encuentro cultural, social, medioambiental y juvenil del norte de Extremadura. Además dispone de un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata. Se acepta la entrada y pernocta de perros guía, así como de otros animales de compañía siempre que no molesten al resto de clientes.