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Gazteen eta Majarabara Erromesaren aterpetxea
Aterpetxea Los Miliarios kalea, 2 (lehengo Karkabako kalea)
Kargadun
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alicia Calvo Corchero
Oharrak: Aterpetxea Extremadurako iparraldeko kultura-, gizarte-, ingurumen- eta gazte-topagune gisa ezagutzen da. Gainera, Zilarrezko Bidea Interpretatzeko Zentro bat du. Txakur gidari eta konpainiako beste animalia batzuen sarrera eta gaua onartzen da, gainerako bezeroei traba egiten ez bazaie.
Zilarraren bidea
Galisteotik Kaparrarako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak