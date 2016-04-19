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Zilarraren Bidea Galisteotik Kaparrarako etapa

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Gazteen eta Majarabara Erromesaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
565
0
Albergue majalavara

Aterpetxea Los Miliarios kalea, 2 (lehengo Karkabako kalea)
Kargadun

640281 337, 636781 903, 927402171

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alicia Calvo Corchero

Oharrak: Aterpetxea Extremadurako iparraldeko kultura-, gizarte-, ingurumen- eta gazte-topagune gisa ezagutzen da. Gainera, Zilarrezko Bidea Interpretatzeko Zentro bat du. Txakur gidari eta konpainiako beste animalia batzuen sarrera eta gaua onartzen da, gainerako bezeroei traba egiten ez bazaie.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Galisteotik Kaparrarako etapa Etapa 14

Galisteotik Kaparrarako etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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