Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de Zafra a Almendralejo

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Turístico Vía da Prata de Los Santos de Maimona

Dispoñible sen conexión
61
0
Albergue los santos de maimona

C/ Maestrazgo, s/n. (No percorrido urbano da Vía da Prata)
Los Santos de Maimona (Badaxoz)

Oficina de turismo: 924 54 48 01. Policía Local: 924 544 294

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Goberno de Estremadura

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Goberno de Estremadura/Concello dos Santos de Maimona

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Oficina de Turismo ou Policía Local

Observacións: Rehabilitado pola Xunta de Estremadura con axuda de fondos da Comunidade Europea. O albergue está situado nun antigo colexio público.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Tempo 09H 15’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías