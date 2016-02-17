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Albergue Turístico Vía da Prata de Los Santos de Maimona
C/ Maestrazgo, s/n. (No percorrido urbano da Vía da Prata)
Los Santos de Maimona (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Goberno de Estremadura
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Goberno de Estremadura/Concello dos Santos de Maimona
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Oficina de Turismo ou Policía Local
Observacións: Rehabilitado pola Xunta de Estremadura con axuda de fondos da Comunidade Europea. O albergue está situado nun antigo colexio público.
Vía da prata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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