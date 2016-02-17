Albergue Turístico Vía de la Plata de Los Santos de Maimona

Propiedad del albergue: Gobierno de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gobierno de Extremadura/Ayuntamiento de los Santos de Maimona

Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Oficina de Turismo o Policía Local

Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura con ayuda de fondos de la Comunidad Europea. El albergue está situado en un antiguo colegio público.