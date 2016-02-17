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Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo

Albergue Turístico Vía de la Plata de Los Santos de Maimona

Disponible sin conexión
68
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Albergue los santos de maimona

C/ Maestrazgo, s/n. (En el recorrido urbano de la Vía de la Plata)
Los Santos de Maimona (Badajoz)

Oficina de turismo: 924 54 48 01. Policía Local: 924 544 294

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Gobierno de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gobierno de Extremadura/Ayuntamiento de los Santos de Maimona

Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Oficina de Turismo o Policía Local

Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura con ayuda de fondos de la Comunidad Europea. El albergue está situado en un antiguo colegio público.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Tiempo 09H 15’
Dificultad Media
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