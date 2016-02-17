Albergue Turístico Vía de la Plata de Los Santos de Maimona
C/ Maestrazgo, s/n. (En el recorrido urbano de la Vía de la Plata)
Los Santos de Maimona (Badajoz)
Propiedad del albergue: Gobierno de Extremadura
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gobierno de Extremadura/Ayuntamiento de los Santos de Maimona
Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Oficina de Turismo o Policía Local
Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura con ayuda de fondos de la Comunidad Europea. El albergue está situado en un antiguo colegio público.
Vía de la plata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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