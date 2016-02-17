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Alberg Turístic Via de la Plata dels Santos de Maimona
C/ Maestrazgo, s/n. (En el recorregut urbà de la Via de la Plata)
Els Santos de Maimona (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Govern d'Extremadura
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Governo d'Extremadura/Ajuntament dels Santos de Maimona
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Oficina de Turisme o Policia Local
Observacions: Rehabilitat per la Junta d'Extremadura amb ajuda de fons de la Comunitat Europea. L'alberg està situat en un antic col·legi públic.
Via de la plata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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