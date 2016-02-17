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Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo

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Alberg Turístic Via de la Plata dels Santos de Maimona

Disponible sense connexió
63
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Albergue los santos de maimona

C/ Maestrazgo, s/n. (En el recorregut urbà de la Via de la Plata)
Els Santos de Maimona (Badajoz)

Oficina de turisme: 924 54 48 01. Policia Local: 924 544 294

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Govern d'Extremadura

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Governo d'Extremadura/Ajuntament dels Santos de Maimona

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Oficina de Turisme o Policia Local

Observacions: Rehabilitat per la Junta d'Extremadura amb ajuda de fons de la Comunitat Europea. L'alberg està situat en un antic col·legi públic.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Temps 09H 15’
Dificultat mitjana
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