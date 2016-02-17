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Los Santos de Maimonako "Vía de la Platako" turismo-aterpetxea
Maestrazgo kalea, z/g. (Zilarraren Bidearen hiriko ibilbidean)
Mainonako Santuak (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Gobernua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Extremadurako gobernua / Mainonako Santuen Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Turismo Bulegoko edo Udaltzaingoko langileak
Oharrak: Extremadurako Juntak birgaitu du, Europako Erkidegoko funtsen laguntzarekin. Aterpetxea ikastetxe publiko zahar batean dago.
Zilarraren bidea
Zafra - Almendralejo etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak