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Zilarraren Bidea Zafra - Almendralejo etapa

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Los Santos de Maimonako "Vía de la Platako" turismo-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
63
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Albergue los santos de maimona

Maestrazgo kalea, z/g. (Zilarraren Bidearen hiriko ibilbidean)
Mainonako Santuak (Badajoz)

Turismo Bulegoa: 924544801. Udaltzaingoa: 924544294

oficinadeturismo@los santosemaimona.org

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Gobernua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Extremadurako gobernua / Mainonako Santuen Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Turismo Bulegoko edo Udaltzaingoko langileak

Oharrak: Extremadurako Juntak birgaitu du, Europako Erkidegoko funtsen laguntzarekin. Aterpetxea ikastetxe publiko zahar batean dago.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Zafra - Almendralejo etapa Etapa 7

Zafra - Almendralejo etapa

km 36,7
Denbora 09H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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