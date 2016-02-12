Via da Prata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
Cale Castiñeira, 40
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Albergue Turístico Vía da Prata de Baños de Montemayor
Dispoñible sen conexión
1390
Cale Castiñeira, 40
Baños de Montemayor (Cáceres)
Propiedade do albergue: Goberno de Estremadura e cedido ao Concello de Baños de Montemayor
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Sagrario
Observacións: O albergue acolle un Centro de Interpretación da Vía da Prata
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 15
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
km 28,5
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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