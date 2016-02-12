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Via da Prata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

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Albergue Turístico Vía da Prata de Baños de Montemayor

Dispoñible sen conexión
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Albergue banos de montemayor

Cale Castiñeira, 40
Baños de Montemayor (Cáceres)

655 620 515 (Albergue), 927 48 80 48 (Centro de Interpretación)

[email protected]

Propiedade do albergue: Goberno de Estremadura e cedido ao Concello de Baños de Montemayor

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Sagrario

Observacións: O albergue acolle un Centro de Interpretación da Vía da Prata

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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