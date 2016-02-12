Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor

Propiedad del albergue: Gobierno de Extremadura y cedido al Ayuntamiento de Baños de Montemayor

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Sagrario

Observaciones: El albergue acoge un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata