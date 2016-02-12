Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
Calle Castañar, 40
Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor
Disponible sin conexión
15033
Calle Castañar, 40
Baños de Montemayor (Cáceres)
Propiedad del albergue: Gobierno de Extremadura y cedido al Ayuntamiento de Baños de Montemayor
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Sagrario
Observaciones: El albergue acoge un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 15
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
km 28,5
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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