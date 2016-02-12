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Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor

Disponible sin conexión
150
33
Albergue banos de montemayor

Calle Castañar, 40
Baños de Montemayor (Cáceres)

655 620 515 (Albergue), 927 48 80 48 (Centro de Interpretación)

[email protected]

Propiedad del albergue: Gobierno de Extremadura y cedido al Ayuntamiento de Baños de Montemayor

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Sagrario

Observaciones: El albergue acoge un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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