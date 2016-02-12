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Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

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Alberg Turístic Via de la Plata de Baños de Montemayor

Disponible sense connexió
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Albergue banos de montemayor

Calli Castañar, 40
Banys de Montemayor (Càceres)

655 620 515 (Alberg), 927 48 80 48 (Centre d'Interpretació)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Govern d'Extremadura i cedit a l'Ajuntament de Baños de Montemayor

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sagrario

Observacions: L'alberg acull un Centre d'Interpretació de la Via de la Plata

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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