Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
Calli Castañar, 40
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Alberg Turístic Via de la Plata de Baños de Montemayor
Disponible sense connexió
1390
Calli Castañar, 40
Banys de Montemayor (Càceres)
Propietat de l'alberg: Govern d'Extremadura i cedit a l'Ajuntament de Baños de Montemayor
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sagrario
Observacions: L'alberg acull un Centre d'Interpretació de la Via de la Plata
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 15
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
km 28,5
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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