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Zilarraren Bidea Caparratik Baños de Montemayorrera

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Baños de Montemayorreko Vía de la Plata aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
139
0
Albergue banos de montemayor

Castañar kalea, 40
Montemayorreko komunak (Caceres)

655 620 515 (Aterpetxea), 927488048 (Interpretazio Zentroa)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako gobernua eta Montemayorreko Bainu Etxeari lagata

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sagrarioa

Oharrak: Zilarrezko Bidearen Interpretazio Zentro bat dago aterpetxean

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Caparratik Baños de Montemayorrera Etapa 15

Caparratik Baños de Montemayorrera

km 28,5
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Baños de Montemayorreko Vía de la Plata aterpetxe turistikoa

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