Zilarraren Bidea Caparratik Baños de Montemayorrera
Castañar kalea, 40
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Baños de Montemayorreko Vía de la Plata aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
1390
Castañar kalea, 40
Montemayorreko komunak (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako gobernua eta Montemayorreko Bainu Etxeari lagata
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sagrarioa
Oharrak: Zilarrezko Bidearen Interpretazio Zentro bat dago aterpetxean
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 15
Caparratik Baños de Montemayorrera
km 28,5
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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