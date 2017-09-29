Via da Prata Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño
C/ Travesía da Ermida nº 1
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Albergue Turístico Torre de Sabre
Dispoñible sen conexión
2570
C/ Travesía da Ermida nº 1
O Cubo da Terra do Viño (Zamora)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: María Dores Santas
Observacións: Serven almorzos, menús e ceas caseiras. Recepción con viño e queixo típico da zona. Servizo de transporte de mochilas entre as etapas de Salamanca e Zamora (9,5 euros). Hai un pequeno taller de reparacións e lavadoiro para bicis.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 19
Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño
km 35,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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