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Via da Prata Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño

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Albergue Turístico Torre de Sabre

Dispoñible sen conexión
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Albergue torre de sabre

C/ Travesía da Ermida nº 1
O Cubo da Terra do Viño (Zamora)

633 424 321, 697 759 418 (Loli)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: María Dores Santas

Observacións: Serven almorzos, menús e ceas caseiras. Recepción con viño e queixo típico da zona. Servizo de transporte de mochilas entre as etapas de Salamanca e Zamora (9,5 euros). Hai un pequeno taller de reparacións e lavadoiro para bicis.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño Etapa 19

Etapa de Salamanca ao Cubo da Terra do Viño

km 35,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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