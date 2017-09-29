Via de la Plata Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
C/ Travesía de la Ermita nº 1
Albergue Turístico Torre de Sabre
Disponible sin conexión
27854
C/ Travesía de la Ermita nº 1
El Cubo de la Tierra del Vino (Zamora)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María Dolores Santos
Observaciones: Sirven desayunos, menús y cenas caseras. Recepción con vino y queso típico de la zona. Servicio de transporte de mochilas entre las etapas de Salamanca y Zamora (9,5 euros). Hay un pequeño taller de reparaciones y lavadero para bicis.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 19
Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
km 35,0
Tiempo 09H 00’
Dificultad Alta
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