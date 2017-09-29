Albergue Turístico Torre de Sabre

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Dolores Santos

Observaciones: Sirven desayunos, menús y cenas caseras. Recepción con vino y queso típico de la zona. Servicio de transporte de mochilas entre las etapas de Salamanca y Zamora (9,5 euros). Hay un pequeño taller de reparaciones y lavadero para bicis.