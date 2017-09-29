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Via de la Plata Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

Albergue Turístico Torre de Sabre

Disponible sin conexión
278
54
Albergue torre de sabre

C/ Travesía de la Ermita nº 1
El Cubo de la Tierra del Vino (Zamora)

633 424 321, 697 759 418 (Loli)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Dolores Santos

Observaciones: Sirven desayunos, menús y cenas caseras. Recepción con vino y queso típico de la zona. Servicio de transporte de mochilas entre las etapas de Salamanca y Zamora (9,5 euros). Hay un pequeño taller de reparaciones y lavadero para bicis.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino Etapa 19

Etapa de Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

km 35,0
Tiempo 09H 00’
Dificultad Alta
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