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Via de la Plata Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi

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Alberg Turístic Torre de Sabre

Disponible sense connexió
257
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Albergue torre de sabre

C/ Travessia de l'Ermita nº 1
La Galleda de la Terra del Vi (Zamora)

633 424 321, 697 759 418 (Loli)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Dolores Santos

Observacions: Serveixen desdejunis, menús i sopars casolans. Recepció amb vi i formatge típic de la zona. Servei de transport de motxilles entre les etapes de Salamanca i Zamora (9,5 euros). Hi ha un petit taller de reparacions i safareig per a bicis.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi Etapa 19

Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi

km 35,0
Temps 09H 00’
Dificultat alta
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