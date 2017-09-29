Via de la Plata Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi
C/ Travessia de l'Ermita nº 1
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Alberg Turístic Torre de Sabre
Disponible sense connexió
2570
C/ Travessia de l'Ermita nº 1
La Galleda de la Terra del Vi (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Dolores Santos
Observacions: Serveixen desdejunis, menús i sopars casolans. Recepció amb vi i formatge típic de la zona. Servei de transport de motxilles entre les etapes de Salamanca i Zamora (9,5 euros). Hi ha un petit taller de reparacions i safareig per a bicis.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 19
Etapa de Salamanca a la Galleda de la Terra del Vi
km 35,0
Temps 09H 00’
Dificultat alta
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