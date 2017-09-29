Zilarraren Bidea Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
Baselizaren zeharkalea, 1
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Torre de Sabre aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2570
Baselizaren zeharkalea, 1
Ardoaren Lurraren Kuboa (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Dolores Santos
Oharrak: Gosariak, menuak eta etxeko afariak ematen dituzte. Ardoa eta inguruko gazta tipikoa. Motxilak garraiatzeko zerbitzua Salamancako eta Zamorako etapetan (9,5 euro). Bizikletak konpontzeko eta garbitzeko tailer txiki bat dago.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 19
Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino
km 35,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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