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Zilarraren Bidea Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

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Torre de Sabre aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
257
0
Albergue torre de sabre

Baselizaren zeharkalea, 1
Ardoaren Lurraren Kuboa (Zamora)

633424321, 697759 418 (Loli)

Torre [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María Dolores Santos

Oharrak: Gosariak, menuak eta etxeko afariak ematen dituzte. Ardoa eta inguruko gazta tipikoa. Motxilak garraiatzeko zerbitzua Salamancako eta Zamorako etapetan (9,5 euro). Bizikletak konpontzeko eta garbitzeko tailer txiki bat dago.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino Etapa 19

Etapa: Salamanca a El Cubo de la Tierra del Vino

km 35,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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