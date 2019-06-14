Camiño do Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Lorenzana a 26 km despois de Ribadeo e a 26 km de Abadín.
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Albergue Turístico Savior
Dispoñible sen conexión
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Lorenzana a 26 km despois de Ribadeo e a 26 km de Abadín.
Lorenzana
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Horario de apertura paira reservas é desde as 09:00 a 21 horas
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Tempo 07H 20’
Dificultade media
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