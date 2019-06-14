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Camiño do Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá

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Albergue Turístico Savior

Dispoñible sen conexión
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Albergue turistico savior

Lorenzana a 26 km despois de Ribadeo e a 26 km de Abadín.
Lorenzana

982-121496

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Horario de apertura paira reservas é desde as 09:00 a 21 horas

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Tempo 07H 20’
Dificultade media
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