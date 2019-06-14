Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa de Ribadeo a Lourenzá

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Turístic Savior

Disponible sense connexió
3
0
Albergue turistico savior

Lorenzana a 26 km després de Ribadeo i a 26 km d'Abadín.
Lorenzana

982-121496

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Horari d'obertura per a reserves és des de les 09.00 a 21 hores

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Temps 07H 20’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies