Camí del Nord Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Lorenzana a 26 km després de Ribadeo i a 26 km d'Abadín.
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Alberg Turístic Savior
Disponible sense connexió
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Lorenzana a 26 km després de Ribadeo i a 26 km d'Abadín.
Lorenzana
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Horari d'obertura per a reserves és des de les 09.00 a 21 hores
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Temps 07H 20’
Dificultat mitjana
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