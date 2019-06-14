Camino del Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Lorenzana a 26 km después de Ribadeo y a 26 km de Abadín.
Albergue Turístico Savior
Disponible sin conexión
161
Lorenzana a 26 km después de Ribadeo y a 26 km de Abadín.
Lorenzana
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Horario de apertura para reservas es desde las 09:00 a 21 horas
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Tiempo 07H 20’
Dificultad Media
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