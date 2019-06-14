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Camino del Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá

Albergue Turístico Savior

Disponible sin conexión
16
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Albergue turistico savior

Lorenzana a 26 km después de Ribadeo y a 26 km de Abadín.
Lorenzana

982-121496

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Horario de apertura para reservas es desde las 09:00 a 21 horas

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Tiempo 07H 20’
Dificultad Media
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