Iparraldeko Bidea Ribadeotik Lourenzarako etapa
Lorenzana, Ribadeotik 26 km-ra eta Abadinetik 26 km-ra.
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Savior Turismoko Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Lorenzana, Ribadeotik 26 km-ra eta Abadinetik 26 km-ra.
Lorenzana
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Erreserbak egiteko ordutegia: 09:00etatik 21:00etara.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 27
Ribadeotik Lourenzarako etapa
km 29,5
Denbora 07H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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