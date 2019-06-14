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Iparraldeko Bidea Ribadeotik Lourenzarako etapa

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Savior Turismoko Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue turistico savior

Lorenzana, Ribadeotik 26 km-ra eta Abadinetik 26 km-ra.
Lorenzana

982-121496

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Erreserbak egiteko ordutegia: 09:00etatik 21:00etara.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Ribadeotik Lourenzarako etapa Etapa 27

Ribadeotik Lourenzarako etapa

km 29,5
Denbora 07H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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